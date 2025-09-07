Ильский НПЗ загорелся после атаки беспилотников

В Краснодарском крае в течение ночи силы ПВО сбили 21 беспилотник. Обломки упали, в том числе, на территории Ильского НПЗ, расположенного в Северском районе. В результате загорелась одна из технологических установок.
«Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Во время атаки персонал НПЗ эвакуировали в укрытия. Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы.
По информации Минобороны РФ, над несколькими регионами России сбили 69 беспилотников. Кроме Кубани силы ПВО работали в Воронежской, Белгородской, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Брянской, Курской и Рязанской областях, а также в Крыме. БПЛА сбили также над Азовским морем.
В Ростовской области БПЛА перехватили в Таганроге и в Шолоховском районе. «Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.