В Пермском крае простились с погибшим на СВО Александром Овчинниковым

Работа Николаю очень нравилась, он повысил квалификацию и стал механиком установки. Николай был прекрасным семьянином, заботливым отцом, сыном, братом. Всегда заботился о своей семье, матери, родных, помогал по хозяйству. У него было много друзей и товарищей.