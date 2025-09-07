В Пермском крае простились с погибшим на СВО Александром Овчинниковым

В субботу, 6 сентября, в Александровске проводили в последний путь 40-летнего Николая Овчинникова, погибшего на спецоперации.
Николай родился и вырос в небольшом селе Усть-Игум Александровского района. После окончания лицея пошел в армию. Служил во внутренних войсках. Домой вернулся в звании младшего сержанта и вскоре устроился в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».
Работа Николаю очень нравилась, он повысил квалификацию и стал механиком установки. Николай был прекрасным семьянином, заботливым отцом, сыном, братом. Всегда заботился о своей семье, матери, родных, помогал по хозяйству. У него было много друзей и товарищей.
В феврале этого года Николай решил подписать контракт, но уже в марте героически погиб в бою.
— Администрация Александровского округа выражает родным и близким глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в скорбном сообщении к посту о гибели бойца в официальной группе муниципалитета.