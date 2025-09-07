Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Керчь простилась с героем Олегом Козловым, погибшим в СВО

Керчь проводила в последний путь своего земляка и героя Олега Козлова, павшего при выполнении боевых задач специальной военной операции под населенным пунктом Желанное в ДНР.

Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.

Олег Козлов, родившийся в Керчи в 1970 году, имел богатую биографию: художник, слесарь-механик, моряк Северного флота, рыбак, пекарь, отец двоих детей. В 2018 году он принял решение вновь встать на защиту Родины, став гвардии матросом штурмовой роты 810-й бригады.

Каторгин выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, что подвиг бойца, проявившего отвагу, мужество и самоотверженность, навсегда останется в памяти керчан.

«Вечная память герою, его подвигу во имя своей страны», — заявил мэр.