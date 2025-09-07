Керчь простилась с героем Олегом Козловым, погибшим в СВО

Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Олег Козлов, родившийся в Керчи в 1970 году, имел богатую биографию: художник, слесарь-механик, моряк Северного флота, рыбак, пекарь, отец двоих детей. В 2018 году он принял решение вновь встать на защиту Родины, став гвардии матросом штурмовой роты 810-й бригады.
Каторгин выразил глубокие соболезнования и подчеркнул, что подвиг бойца, проявившего отвагу, мужество и самоотверженность, навсегда останется в памяти керчан.
«Вечная память герою, его подвигу во имя своей страны», — заявил мэр.