Минобороны назвало цели удара по Киеву

Атаке подверглись также промышленное предприятие «Киев-67» на западной окраине украинской столицы и логистическая база «СТС-ГРУПП» в южной части города, добавили в ведомстве.
По данным Минобороны, для атаки были задействованы высокоточное оружие и ударные беспилотники. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились», — сообщили в ведомстве.
Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Накануне вечером мэр Киева Виталий Кличко предупредил о работе ПВО в столице, а утром 7 сентября написал о «возгорании в правительственном здании» в Печерском районе «в результате сбития БПЛА».
Позднее премьер Украины Юлия Свириденко уточнила, что речь идет о главном здании правительства, пострадали крыша и верхние этажи. По ее словам, здание украинского кабмина было повреждено впервые с начала конфликта с Россией.
По данным Государственной службы Ккраины по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара в правительственном здании достигала 1 тыс. кв. м. Около 15:00 мск Свириденко сообщила, что возгорание локализовано на площади 800 кв. м.