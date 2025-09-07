В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА 7 сентября

В Самарской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. 7 сентября жителям стоит быть аккуратными, сообщают в ГУ МЧС России по региону.
— Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, — отметили в сообщении в воскресенье вечером 7 сентября.
В период действия угрозы жители региона могут столкнуться с перебоями мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.
