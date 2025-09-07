Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области объявили опасность атаки БПЛА 7 сентября

В Самарской области могут действовать ограничения из-за угрозы беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. 7 сентября жителям стоит быть аккуратными, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

— Внимание! В Самарской области объявлена угроза атаки БПЛА, — отметили в сообщении в воскресенье вечером 7 сентября.

В период действия угрозы жители региона могут столкнуться с перебоями мобильной связи. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше