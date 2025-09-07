Ричмонд
На Кубани запретили публиковать украинские атаки и последствия

КРАСНОДАР, 7 сентября, ФедералПресс. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал указ о запрете съемки атак и последствий атак киевского режима. В документе сделано исключение для официальной информации.

«Запрещается снимать и публиковать работу ПВО, атак на регион и так далее», — следует из документа, подписанного Вениамином Кондратьевым.

Исключение сделано для официальной информации, которую публикуют чиновники Краснодарского края, эту информацию можно транслировать. От редакции «ФедералПресс» отметим, что аналогичные запреты введены и в соседних регионах Кубани.

