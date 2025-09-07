ВС России вышли на подступы к Димитрову в ДНР, заявил Пушилин

«В самом Димитрове мы также видим продвижение, но имеется в виду направление Димитрова, пока так об этом говорим, и российская армия уже вышла на ближайшие подступы к городу», — сказал он.
Пушилин также рассказал о ситуации на других направлениях.
Так, на Краснолиманском направлении основные боевые действия проходят в районе Красного Лимана.
На Красноармейском направлении продолжаются бои как в самом Красноармейске, так и его охват, что Пушилин назвал немаловажным для дальнейшего освобождения города.
Российские военные успешно действуют и на Константиновском направлении. Там продолжаются бои на южном охвате, к югу от уже освобожденного села Клебан-Бык.
«Украинские боевики пытаются атаковать направление Щербиновки. Но мы видим все равно планомерное улучшение позиций для наших подразделений», — уточнил Пушилин.
В районе Удачного в ДНР российские войска двигаются на север и перерезают ВСУ логистику, беря под свой контроль дороги, соединяющие позиции противника.
«Юг республики уже полностью освобожден. Все, что находится в зоне действия группировки войск “Восток”, уже все населенные пункты освобождены. Это очень важно. Поэтому здесь сейчас продолжает улучшать свои позиции, данная группировка уже на территории Днепропетровской области», — отметил Пушилин.
При этом он подчеркнул, что там у российских войск также есть улучшение позиций.