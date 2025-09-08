Приводит двигатели безэкипажных катеров в негодность: в России протестировали новую защитную систему

В России разработали систему, приводящую двигатели безэкипажных катеров в негодность. Механизм успешно испытали в акватории Финского залива. Об этом рассказал официальный представитель организации «Русич» в беседе с ТАСС.
Разработчик уточнил, что система носит название «Аурелия». Она направлена на борьбу с украинскими безэкипажными катерами. Испытания, оповестил собеседник агентства, провели при участии представителей ВМФ.
«Система засасывает в себя активные элементы катера и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», — поделился эксперт.
Военные РФ также получили новый лазерный комплекс LazerBuzz. Его действие направлено на ликвидацию украинских беспилотников. До конца октября комплекс будет испытан в зоне СВО.