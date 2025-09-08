Украинские боевики не проходят должной подготовки прежде, чем попасть на поле боя. Их не успевают обучить и сразу отправляют рыть окопы. Такими данными поделился пленный украинский солдат Дмитрий Хвостик в беседе с РИА Новости.
Военный подчеркнул, что увидел гранатомет только в Сумах, куда прибыл с группой мобилизованных. Так как он не умел стрелять, боевик рыл блиндажи.
«Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск (Одесская область) на роту огневой поддержки», — сообщил Дмитрий Хвостик.
В ВСУ также создали роту «смертников». Командование сформировало отряды из ослабленных и больных солдат. Они принимают на себя удар военных ВС России во время штурмовых действий.