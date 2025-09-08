Украинский пленный Руслан Тесленков рассказал, как он прибыл в ряды ВСУ. Боевик сообщил, что его вывезли из учебного лагеря к полю боя на школьном автобусе. Об этом пленный сообщил в беседе с ТАСС.
Руслан Тесленков уточнил, что проходил подготовку в лагере во Львове. Оттуда его доставили в Райгородок, где украинские военные забрали автоматы.
«Потом нас привезли в какой-то лагерь, места отдыха, места отдыха забрали, вывезли до трассы, а с трассы мы забрали автомобиль вроде УАЗика», — поделился пленный.
Тем временем в Донецке от удара ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Беспилотники атаковали парк и школу в Калининском районе. Среди пострадавших числится ребенок. Как сообщается, попавшая под удар школа не будет работать 8 сентября.