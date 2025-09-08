Ричмонд
Военный врач рассказал, какие ранения чаще всего получают бойцы ВС РФ

РИАН: наиболее частой причиной ранения бойцов РФ становятся атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы чаще всего оказываются в госпиталях из-за беспилотных атак. Солдаты ВСУ активно применяют FPV-дроны на Красноармейском направлении. Об этом сообщил военный врач с позывным «Хирург», пишет РИА Новости.

Он рассказал, что российские бойцы страдают, в том числе, от сбросов гранат. По словам врача, в его «дислокации» за четыре месяца не было ни одного погибшего.

«Наибольшее количество ранений происходит от FPV-дронов и сбросов. За четыре месяца я не видел ни одного пулевого ранения. В основном к нам едут с осколочными, с переломами — всё, что может сотворить FPV-дрон», — поделился «Хирург».

Командование ВСУ тем временем проводит перестановки. Группа спецназа пограничной службы направлена на волчанское направление.

