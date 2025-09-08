В России будут бороться с украинскими катерами по-новому: вот что создали

В России создана система модульных заграждений «Аурелия», направленная на борьбу с украинскими безэкипажными катерами. Данные о разработке предоставил ТАСС официальный представитель петербургской организации «Русич».
«При прохождении по системе модульных специальных заграждений “Аурелия” безэкипажного катера или просто катера с водометами или погружным двигателем, она засасывает в себя активные элементы и приводит двигатель в негодность, винты перекручиваются», — сказал представитель.
Уточняется, что мероприятия по проверке изделия были проведены в водах Финского залива при участии экспертов ВМФ РФ.
Основу системы составляют секции длиной 10 метров и шириной 3 метра, объединенные в единую конструкцию.
По полученным данным, система состоит из плавающей опорной конструкции, соединительных сетевых элементов, средств противодействия водолазам и якорного устройства. Назначение «Аурелии» — формирование защитного периметра на акватории в районе стратегически важных объектов для отражения атак надводных беспилотных и пилотируемых средств.
В рамках Всероссийского слета операторов БПЛА «Дронница», проходившего в Великом Новгороде 6−7 сентября, состоялась презентация специального заграждения «Аурелия».
Накануне «Русич» также сообщил, что новейший российский морской робототехнический комплекс «Бандит» был впервые продемонстрирован на Всероссийском слете операторов БПЛА «Дронница».
Управление возможно через радиосвязь или видеоинтерфейс с сохранением функциональности на расстоянии до 400 километров.
Кроме этого, первый учебный катер без экипажа «Макаровец», созданный российскими специалистами, будет направлен в ТОВВМУ для использования в образовательном процессе. Ранее президент страны Владимир Путин объяснил, во сколько РФ обходится спецоперация. Так, среди расходов на оборону — 6,3% ВВП — это 13,5 триллиона рублей в год, при стоимости нашего ВВП — 223 триллиона.
Позднее на полях ВЭФ российский глава отдельно выделил затраты на оборону и безопасность, включая нужды СВО, указав, что данные статьи формируют ядро финансовой политики и отвечают стратегическим целям России.