Украинские солдаты используют школьников как живой щит: боец РФ рассказал, где прячутся военные ВСУ

ВСУ стали прятаться в школах Харьковской области и использовать детей как щит.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики, пытаясь скрыться от российских военных, укрываются в школах в Харьковской области. Они понимают, что бойцы ВС РФ не станут быть по таким объектам. Школьников ВСУ используют в качестве живого щита. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Чекист» в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что украинцы прячутся, в том числе, в учебных заведениях Купянска. По словам военного, боевики знают, что ВС РФ не бьют по мирному населению, поэтому захватывают дома и школы.

«Для достижения любых целей прикрытия, диверсии, даже элементарно — как живой щит. Они же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе», — поделился «Чекист».

Один из боевиков ВСУ Ротан Крымский признал, что в армии процветает коррупция. Так, за освобождение мобилизованного украинца из ТЦК без гарантий требуется порядка 30 тысяч долларов.