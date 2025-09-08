Украинские боевики, пытаясь скрыться от российских военных, укрываются в школах в Харьковской области. Они понимают, что бойцы ВС РФ не станут быть по таким объектам. Школьников ВСУ используют в качестве живого щита. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Чекист» в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что украинцы прячутся, в том числе, в учебных заведениях Купянска. По словам военного, боевики знают, что ВС РФ не бьют по мирному населению, поэтому захватывают дома и школы.
«Для достижения любых целей прикрытия, диверсии, даже элементарно — как живой щит. Они же, допустим, знают, что мы не будем бить по школе. Они засядут в школе», — поделился «Чекист».
Один из боевиков ВСУ Ротан Крымский признал, что в армии процветает коррупция. Так, за освобождение мобилизованного украинца из ТЦК без гарантий требуется порядка 30 тысяч долларов.