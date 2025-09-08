Украинские боевики, пытаясь скрыться от российских военных, укрываются в школах в Харьковской области. Они понимают, что бойцы ВС РФ не станут быть по таким объектам. Школьников ВСУ используют в качестве живого щита. Об этом сообщил командир FPV-расчета Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным «Чекист» в беседе с РИА Новости.