ВСУ лишились важного стратегического объекта: что особенного в ударе по Крюковскому мосту

Крюковский мост, находящийся в Кременчуге Полтавской области, получил серьезные повреждения в результате удара. Боевики ВСУ потеряли важный стратегический объект. Его разрушение приведет к усложнению логистики. Такую оценку дал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
Он указал на оснащение моста. Военкор отметил, что объект имеет механизм, поднимающий пролет для прохода судов по Днепру. Кроме того, по мосту следуют поезда из Харькова в Одессу и проходят две дороги государственного значения.
«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто автомобильное и железнодорожное сообщение. Плюс заперта возможность прохода больших судов», — объяснил Александр Коц.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также заявил, что ВС РФ нанесли удар по «серьезному логистическому узлу». Через мост, отметил он, ежедневно проходило порядка 18 поездов с военными грузами.