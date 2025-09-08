ВСУ остались без связи, специалисты не могут провести ремонт: о ситуации на харьковском направлении

Украинские военные на харьковском направлении не могут воспользоваться связью. Удар повредил необходимое для этого оборудование. Об этом рассказали в силовых структурах РФ, транслирует РИА Новости.
По словам источника, почти без связи остаются передовые позиции на харьковском направлении. Исправить ситуацию пока в ВСУ не могут.
«Передовые позиции противника практически остались без связи. Ремонтные бригады связистов не могут выехать на позиции для доставки нового оборудования и ремонта поврежденного», — сообщили в российских силовых структурах.
Как рассказал украинский пленный Руслан Тесленков, ВСУ используют школьные автобусы для доставки мобилизованных к позициям из учебных лагерей. Его привезли таким образом из Львова.