ВС России спасли раненых солдат ВСУ у Новоселовки

Бойцы группировки «Восток» рассказали об освобождении Новоселовки.

Источник: Комсомольская правда

Военные российской армии спасли раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенных сослуживцами у села Новоселовка Днепропетровской области. Об этом рассказал штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Шумахер.

«Они своих раненых бросают, оставляют их. Когда зачищали, штурмовали, заходили, они уже все раненые, им деваться некуда, они уже сами сдавались, их спасали», — приводит ТАСС его слова.

Как рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, подразделение под руководством командира взвода с позывным Чита зачищало лесополосы. Военнослужащие сумели обнаружить и уничтожить сразу несколько опорных пунктов и минометных точек украинской армии. Сразу после этого началась зачистка непосредственно Новоселовки.

Российские военные также смогли собрать трофеи, оставшиеся от украинской армии, в том числе чешские и бельгийские пулеметы, а также стрелковое оружие под натовский калибр 5,6 мм.

Напомним ВС России продвинулись вглубь обороны украинской армии. В четверг, 4 сентября, Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новоселовка в Днепропетровской области.