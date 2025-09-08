В Верещагинском округе похоронят двух погибших участников СВО

Жители Верещагинского округа 8 сентября в последний путь проводят двух погибших на СВО земляков. Мотострелки Золотарев Вячеслав Павлович и Мазунин Алексей Сергеевич. Окружные власти приносят соболезнования родным и близким погибших бойцов.
Младший сержант Вячеслав Золотарев проходил службу на должности командира отделения — командир боевой машины мотострелкового отделения, погиб 23 августа 2025 года. Рядовой Алексей Мазунин служил стрелком мотострелкового отделения, погиб 28 марта 2025 года.
Вячеслав Золотарев родился в Верещагино 11 ноября 1989 года, где окончил школу № 121. После школы в профучилище № 61 получил профессию оператора ЭВМ, работал на железной дороге монтером пути. Вместе с женой Аленой Викторовной создал большую и дружную семью — супруги растили и воспитывали сыновей Михаила и Максима, дочь Ульяну. В родном городе у Вячеслава Павловича остались родители Нина Николаевна и Павел Львович, брат Алексей и сестра Татьяна.
Алексей Мазунин родился в поселке Бородулино 19 ноября 1981 года, учился в местной школе. Он также окончил училище № 61, освоил специальность слесаря по ремонту подвижного состава. Проходил службу в Чечне, затем работал в вагонном депо Верещагино, Краснокамском мясокомбинате и агрокомплексе «Заря Путино». Вместе с супругой Валентиной Ильиничне поднял на ноги сына Даниила. У Алексея Сергеевича также есть братья Михаил и Евгений.
Воинские почести погибшим бойцам отдадут на их малой Родине. Прощание с Вячеславом Золотаревым в эти минуты начинается в Верещагино. Дань его мужеству и отваге земляки могут отдать с 11:00 во Дворце досуга. Алексея Мазунина похоронят в поселке Бородулино. Церемония прощания с защитником Отечества начнется с 13:30 в местном отделе досуга и творчества.