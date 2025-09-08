В Верещагинском округе похоронят двух погибших участников СВО

Алексей Мазунин родился в поселке Бородулино 19 ноября 1981 года, учился в местной школе. Он также окончил училище № 61, освоил специальность слесаря по ремонту подвижного состава. Проходил службу в Чечне, затем работал в вагонном депо Верещагино, Краснокамском мясокомбинате и агрокомплексе «Заря Путино». Вместе с супругой Валентиной Ильиничне поднял на ноги сына Даниила. У Алексея Сергеевича также есть братья Михаил и Евгений.