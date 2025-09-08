Стали известны последствия удара по ключевой переправе ВСУ в Кременчуге

Удар по Крюковскому мосту в городе Кременчуг Полтавской области создает серьезные препятствия для поставок новой техники военным украинской армии. Такое заявление в беседе с aif.ru сделал заслуженный летчик-испытатель РФ, генерал-майор Владимир Попов.
Как отмечается движение по Крюковскому мосту полностью парализовано. Он использовался не только для автомобильного, но и для железнодорожного сообщения.
На опубликованных в Сети фото можно увидеть проезжую часть, покрытую обломками и деревянными фрагментами. По всей ширине мостового сооружения наблюдаются щепки и части конструкций.
Этот мост связал правый и левый берега реки Днепр: с одной стороны находится нефтеперерабатывающий завод, с другой — промышленные предприятия, занимавшиеся ремонтом и производством вооружения.
«Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии», — подчеркнул Попов.
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц также рассказал о последствиях удара по Крюковскому мосту, отметив, что речь идет о важном стратегическом объекте.