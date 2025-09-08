Ричмонд
Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась более 7,5 часов

Опасность атаки беспилотников отменили утром 8 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Утром понедельника, 8 сентября, в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников, об этом в 6.51 сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале. Угроза налета продлилась более 7,5 часов, ее объявили вечером воскресенья, 7 сентября, в 23.08. О происшествиях не сообщается.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
