Ночная угроза налета БПЛА в Воронежской области продлилась более 7,5 часов

Утром понедельника, 8 сентября, в Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников, об этом в 6.51 сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграмм-канале. Угроза налета продлилась более 7,5 часов, ее объявили вечером воскресенья, 7 сентября, в 23.08. О происшествиях не сообщается.
