В Харьковской области войска РФ оставили без связи передовые позиции ВСУ

Ремонтные бригады ВСУ не могут добраться до позиций для восстановления повреждённого оборудования.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения российской группировки войск «Север» оставили без связи передовые позиции украинских формирований на харьковском направлении, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

В публикации говорится, что бойцы Вооружённых сил РФ выявляли места дислокации отрядов ВСУ в Липцах и наносили по ним удары.

«В результате интенсивной работы расчётов (беспилотников — прим. ред.) FPV Северян по связному оборудованию и автотранспорту ВСУ, передовые позиции противника практически остались без связи», — отмечается в сообщении.

Также уточняется, что ремонтные бригады украинских формирований не могут добраться до позиций для ремонта поврежденного оборудования и доставки новых средств коммуникации.

Напомним, 5 сентября военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru сообщил, что на липцовском направлении в Харьковской области военнослужащие ВСУ самовольно покидают позиции на фоне упаднических настроений. Он добавил, что психологическое состояние украинских формирований находится на крайне низком уровне.