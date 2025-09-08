В Харьковской области войска РФ оставили без связи передовые позиции ВСУ

Напомним, 5 сентября военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru сообщил, что на липцовском направлении в Харьковской области военнослужащие ВСУ самовольно покидают позиции на фоне упаднических настроений. Он добавил, что психологическое состояние украинских формирований находится на крайне низком уровне.