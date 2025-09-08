В Сумской области ликвидировали главу погранзаставы ВСУ Андрея Гаджука

Начальник заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) лейтенант Андрей Гаджук ликвидирован в результате ракетного удара в Иволжанском Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Как сообщается, российские войска в ходе одного из ракетных ударов уничтожили пункт временной дислокации 2-й пограничной комендатуры быстрого реагирования 3-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.
«Среди убитых — начальник заставы лейтенант Андрей Гаджук», — сообщил собеседник агентства.
Напомним, в субботу, 6 сентября, появилось сообщение о гибели главного инженера подразделения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot Дениса Сакуна. Как передает «Политика Страны», все произошло во время атаки беспилотников по позициям позиции ЗРК, когда из-за падения обломков одного из дронов возник пожар.