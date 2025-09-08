Боец ВС РФ четыре дня выбирался из блиндажа ВСУ: что стало с военным

Российский боец 5-й танковой бригады группировки «Восток» Вооруженных сил (ВС) России с позывным Бур четыре дня выбирался из брошенного блиндажа украинской армии, где его завалило после ударов беспилотников.
Бур рассказал RT, что совместно с группой отправился на штурм посадок у границы Донецкой Народной Республики (ДНР). Они были вынуждены идти по открытой местности и его засек украинский дрон.
Военный бросился к пустому деревянному блиндажу, однако беспилотник залетел туда вместе с ним. После этого туда прилетели еще беспилотники. В результате вход полностью засыпало.
Солдат откапывался четыре дня. Командиры предположили, что он погиб. Однако рация бойца уцелела, поэтому он смог доложить, что жив.
Накануне военный врач рассказал, какие ранения чаще всего получают бойцы российской армии. По его словам, бойцы (ВС) России чаще всего оказываются в госпиталях из-за беспилотных атак. Солдаты ВСУ активно используют FPV-дроны на Красноармейском направлении.