ВС России нанесли массированный удар по самой мощной ТЭС в Киевской области

Лебедев: ВС России нанесли удар по Трипольской ТЭС в районе Киева.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России ударили по самой мощной электростанции в Киевской области — Трипольской ТЭС. Об этом рассказал заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС… Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов», — приводит РИА Новости его словам.

Лебедев уточнил, что в украинской столице и во всей Киевской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии.

Стоит отметить, что в ночь на понедельник, 8 сентября, в Киеве, а также Киевской, Сумской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.

Напомним, в Министерстве обороны РФ и в Кремле отмечали, что солдаты российской армии наносят целенаправленные удары по военным объектам на территории Украины, не трогая объекты социальной инфраструктуры, в отличие от украинских войск.