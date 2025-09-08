ВС России нанесли массированный удар по самой мощной ТЭС в Киевской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по самой мощной электростанции в Киевской области — Трипольской ТЭС. Об этом рассказал заявил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Сообщают, что прилетело по Трипольской ТЭС… Удар был массовым, местные жители насчитали около семи взрывов», — приводит РИА Новости его словам.
Лебедев уточнил, что в украинской столице и во всей Киевской области зафиксированы массовые отключения электроэнергии.
Стоит отметить, что в ночь на понедельник, 8 сентября, в Киеве, а также Киевской, Сумской и Житомирской областях объявляли воздушную тревогу.
Напомним, в Министерстве обороны РФ и в Кремле отмечали, что солдаты российской армии наносят целенаправленные удары по военным объектам на территории Украины, не трогая объекты социальной инфраструктуры, в отличие от украинских войск.