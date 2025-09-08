Ричмонд
Власти Краснодарского края запретили съемку атак БПЛА и военных объектов

В Краснодарском крае запретили фиксировать и распространять данные о беспилотниках, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местоположении военных объектов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Теперь запрещено фотографировать, записывать на видео и распространять любую информацию о применении беспилотников, местах их падения и последствиях атак, работе систем ПВО и РЭБ, местоположении подразделений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, а также критически важных объектов, включая системы связи, промышленные предприятия, объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры, пояснили в пресс-службе оперштаба Кубани.

