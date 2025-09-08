За утро над Крымом и Черным морем сбили 13 дронов ВСУ

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Военное ведомство уточнило, что 12 БПЛА сбиты над полуостровом, еще один — над морем в период с 8:00 до 11:00 восьмого сентября.
Ранее сообщалось, что ночью седьмого сентября российская ПВО нейтрализовала четыре беспилотника Украины над Азовским морем и один — над Крымом.
Также напомним, что Черноморский флот Российской Федерации уничтожил быстроходный безэкипажный катер Украины.
