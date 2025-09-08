Ричмонд
За утро над Крымом и Черным морем сбили 13 дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военное ведомство уточнило, что 12 БПЛА сбиты над полуостровом, еще один — над морем в период с 8:00 до 11:00 восьмого сентября.

Ранее сообщалось, что ночью седьмого сентября российская ПВО нейтрализовала четыре беспилотника Украины над Азовским морем и один — над Крымом.

Также напомним, что Черноморский флот Российской Федерации уничтожил быстроходный безэкипажный катер Украины.

