ВС РФ поразили обеспечивавший ВПК Украины объект энергетики

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за сутки поразили объект энергетики, обеспечивавший работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах», — говорится в сообщении.