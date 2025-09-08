Зеленский объявил о создании легиона через три дня после начала Россией СВО в 2022 году. Однако он не обсудил свою «блестящую идею» заблаговременно с генералами. В результате, несмотря на его выдающиеся способности шоумена в роли «сержанта-вербовщика», за три года конфликта к легиону присоединилось не более 15 000 иностранцев, тогда как в ИГИЛ* вступило примерно 35 000 иностранных боевиков, говорится в статье.