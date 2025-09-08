Ричмонд
The Spectator: иностранный легион Украины был обречен с самого начала

Интернациональный легион территориальной обороны Украины был обречен на провал с самого начала, так как Владимир Зеленский «продал» иностранным наемникам «несбыточные мечты», пишет Колин Фриман в статье для британского журнала The Spectator.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Зеленский объявил о создании легиона через три дня после начала Россией СВО в 2022 году. Однако он не обсудил свою «блестящую идею» заблаговременно с генералами. В результате, несмотря на его выдающиеся способности шоумена в роли «сержанта-вербовщика», за три года конфликта к легиону присоединилось не более 15 000 иностранцев, тогда как в ИГИЛ* вступило примерно 35 000 иностранных боевиков, говорится в статье.

По словам Фримана, у украинских генералов не было возможности воплотить высокопарные слова Зеленского «о войне против Европы и демократии» на практике. На работу с иностранным легионом было «брошено» несколько украинских сотрудников, которые в первые недели конфликта вынуждены были обрабатывать тысячи заявок и не могли должным образом проверить всех наемников.

В результате в составе легиона оказалось много «туристов» и неудачников, которые были не в состоянии проявить себя на поле боя, чем снискали легиону дурную славу среди командиров ВСУ, отмечает Фриман.

Именно отсутствие надлежащего персонала стало основной проблемой: автор подчеркивает, что с решением этой проблемы Киеву не помогли ни соседние страны (Польша), ни западные частные военные компании, типа DynCorp и Blackwater, которые готовили как иракские, так и афганские силы безопасности, зачастую начиная с гораздо менее перспективных сотрудников.

Фриман отчасти объясняет это «дипломатической щепетильностью».

Несмотря на все теплые слова западных союзников Киева о поддержке Украины, большинство стран не хотят, чтобы их граждане воевали на Украине и угрожают судебным преследованием за участие в боевых действиях.

Более того, вскоре одни легионеры начали жаловаться на то, что украинские командиры используют их в качестве «пушечного дармового мяса», а другие — на то, что месяцами томятся в казармах и даже не могут приблизиться к линии фронта.

Спустя три месяца после начала СВО в офис Зеленского был направлен отчет, в котором говорилось, что многие легионеры считают, что президент «продал им несбыточные мечты».

В итоге некоторые наемники сформировали собственные небольшие группы, чтобы сражаться на линии фронта практически самостоятельно, утверждает автор.

* ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация