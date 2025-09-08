Военный эксперт заявил о новом этапе СВО

Эксперт напомнил, что администрация Трампа пока еще не смогла убедить Киев и Брюссель заключить мирное соглашение с Москвой с учетом реальной ситуации на фронте. Более того, по его словам, Запад активно выступает за увеличение поставок высокоточного оружия большой дальности для ВСУ. Также Кнутов добавил, что 26 стран из так называемой «коалиции желающих» поддерживают идею размещения иностранных воинских контингентов на территории Украины до момента подписания мирного договора.