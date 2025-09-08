Военный эксперт заявил о новом этапе СВО

«Удар российских сил по мосту через Днепр — это новый этап СВО. Это реакция Москвы на ряд внешних факторов», — сообщил Кнутов.
Он напомнил, что уничтожение военной инфраструктуры Украины не убедило власти страны в необходимости демилитаризации. По словам эксперта, Киев и Брюссель приняли решение о выводе производств в приграничные с Украиной государства, такие как Польша и Румыния.
Удары ВС РФ по мостам через Днепр указывают Киеву и его союзникам на тщетность организации в Европе предприятий ОПК для снабжения украинской армии. Кнутов добавил, что чем меньше останется действующих мостов через Днепр, тем меньше оружия смогут получать украинские группировки.
«Это можно считать следующей итерацией уничтожения украинских производств, например, ОТРК “Сапсан”», — подчеркнул собеседник издания.
Эксперт напомнил, что администрация Трампа пока еще не смогла убедить Киев и Брюссель заключить мирное соглашение с Москвой с учетом реальной ситуации на фронте. Более того, по его словам, Запад активно выступает за увеличение поставок высокоточного оружия большой дальности для ВСУ. Также Кнутов добавил, что 26 стран из так называемой «коалиции желающих» поддерживают идею размещения иностранных воинских контингентов на территории Украины до момента подписания мирного договора.
Военный эксперт уверен, что все это привело к изменению политической обстановки переговорного процесса.
Москва отвечает на эскалацию со стороны Европы и Украины. Возможно, Россия также не исключает помощи Украине после окончания конфликта, поэтому еще не затрагивала в полной мере гражданскую инфраструктуру. Таким образом, недавний удар пока можно считать давлением на Брюссель и Киев с тем, чтобы посадить их за стол переговоров.
Большой ущерб железнодорожно-автомобильному мосту через реку Днепр был нанесен в результате взрыва, который прогрел в ночь на воскресенье. Это привело к задержкам движения поездов в Полтавской области. По данным местных источников, в Кременчуге прозвучали десятки взрывов, воздушную тревогу объявляли по всей области.