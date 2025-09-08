Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главное из брифинга Минобороны 8 сентября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 8 сентября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар шести бригадам, штурмовому и десантно-штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов. На Харьковском направлении «Север» атаковал бригаду ВСУ в районе города Волчанска.

Украинская сторона потеряла порядка 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, девять складов боеприпасов и материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь ДНР.

Противник лишился более 240 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.

Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери противника за сутки: более 170 боевиков, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад материальных средств.

Группировка «Центр» продвинулась вперед

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 13 бригадам и двум штурмовым полкам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 455 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 60 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 195 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше