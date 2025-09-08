«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области нанесли удар шести бригадам, штурмовому и десантно-штурмовому полку ВСУ в районах шести населенных пунктов. На Харьковском направлении «Север» атаковал бригаду ВСУ в районе города Волчанска.
Украинская сторона потеряла порядка 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 23 автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Caesar, девять складов боеприпасов и материальных средств.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Великая Шаповка Харьковской области, Яровая и Ямполь ДНР.
Противник лишился более 240 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: четыре боевые бронированные машины, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и склад боеприпасов.
Группировка «Юг» заняла выгодные рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери противника за сутки: более 170 боевиков, два танка, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, две станции РЭБ и склад материальных средств.
Группировка «Центр» продвинулась вперед
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 13 бригадам и двум штурмовым полкам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 455 человек. Также украинская сторона лишилась двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей и четырех орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам в районах населенных пунктов Орестополь, Новопетровское, Сосновка Днепропетровской области и Ольговское Запорожской области.
«ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие», — сообщает Минобороны.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Токаревка и Никольское Херсонской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 60 человек. Также ВС РФ уничтожили: четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ, три склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, радиолокационным станциям ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 195 БПЛА самолетного типа.