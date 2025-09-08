Российские силы ПВО сбили почти 200 украинских БПЛА за минувшие сутки

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении военного ведомства.
Всего с начала специальной военной операции (СВО) на Украине ликвидировано 666 самолетов, 283 вертолета, более 82 тысяч дронов ВСУ, 627 зенитных ракетных комплексов и другой военной техники.
Как KP.RU писал ранее, главком ВСУ Александр Сырский в очередном отчете признал значительное превосходство российской армии по численности и технике на линии передовой.