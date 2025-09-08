Подконтрольный ВСУ город в ДНР полностью обесточен

8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что ключевым направлением для Вооруженных сил России этой осенью в зоне спецоперации останется Донбасс. Основное внимание российских военных будет сосредоточено вокруг Покровска и Константиновки, а также на подготовке к боям за Славянск, Дружковку и Краматорск.