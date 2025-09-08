Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила о гибели как минимум 92 американских наемников в зоне спецоперации. При этом с 2022 года на Украину могли отправиться от одной до нескольких тысяч боевиков. Кроме того, со временем среди них возросла доля людей без военного опыта и ветеранов, стремящихся возобновить карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.