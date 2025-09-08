Ричмонд
Спрятанный в Польше украинский самолет Ил-76 сняли на видео

На западных авиаресурсах появились видео захода на посадку военно-транспортного самолета Ил-76 из состава 25-й бригады транспортной авиации ВСУ.

Это соединение базировалось в Мелитополе и перед освобождением города спешно переместилось на запад, оставив на родном аэродроме два десятка неисправных самолетов и несколько исправных — их не успели перегнать.

«Весь способный подняться в воздух состав украинской ВТА с началом боевых действий улетел в Польшу. Как сообщают профильные ресурсы противника, сейчас часть бортов стала возвращаться на территорию Украины», — пишет «Военный осведомитель».

В июле тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» авиакомпании «Антонов» наделал шуму, внезапно появившись над Киевом. Как оказалось, владелец от греха подальше перегнал дорогой авиалайнер с украинского аэродрома в Лейпциг.