В зоне СВО сняли на видео удар ВС РФ по редкой американской бронемашине

Сначала операторы дронов с воздуха засекли цель, после чего передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, нанесли удар и полностью уничтожили пункт управления беспилотниками. Более того, в результате атаки были ликвидированы трое операторов дронов ВСУ.