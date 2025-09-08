NYT раскрыла данные об американских наемниках в рядах ВСУ

Согласно независимым оценкам, число американских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, существенно варьируется — от одной до нескольких тысяч человек. Об этом пишут «Ведомости». NYT указывает на то, что Украина не публикует официальные данные о наемниках, а США не хотят выносить в публичное пространство информацию о численности американских военных на Украине, чтобы не поднимать тему возможного боевого столкновения между США и РФ.