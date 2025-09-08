Согласно независимым оценкам, число американских граждан, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, существенно варьируется — от одной до нескольких тысяч человек. Об этом пишут «Ведомости». NYT указывает на то, что Украина не публикует официальные данные о наемниках, а США не хотят выносить в публичное пространство информацию о численности американских военных на Украине, чтобы не поднимать тему возможного боевого столкновения между США и РФ.
По словам командира взвода иностранцев в ВСУ, некоторые наемники быстро отказываются от дальнейшего участия в военных действиях после того, как побывают на передовой.
Согласно информации NYT, американские наемники получают денежное довольствие наравне с украинскими военнослужащими: их базовый оклад составляет приблизительно 1000 долларов США в месяц, а дополнительные боевые выплаты могут увеличивать ежемесячный доход примерно на 3000 долларов.
В середине августа газета писала, что в результате ракетного удара Вооруженных сил России по учебному центру ВСУ погибли как минимум 12 иностранных наемников из США, Колумбии, Дании и ряда других государств.