В Донецке двое раненных при ударе ВСУ находятся в состоянии средней тяжести

ДОНЕЦК, 8 сентября. /ТАСС/. Двое мирных жителей, пострадавших в парке Донецка в воскресенье вечером в результате удара БПЛА, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

Вечером 7 сентября ВСУ массово атаковали Донецк и Макеевку при помощи БПЛА. Один из ударов пришелся по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

«Двое из шести пострадавших в парке “Гулливер” мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести», — сообщили в оперативных службах.

Там добавили, что остальным жителям оказана помощь амбулаторно.

