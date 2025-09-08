В Донецке двое раненных при ударе ВСУ находятся в состоянии средней тяжести

Вечером 7 сентября ВСУ массово атаковали Донецк и Макеевку при помощи БПЛА. Один из ударов пришелся по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. В результате атаки ранения различной степени тяжести получили шесть мирных жителей, в том числе ребенок.
«Двое из шести пострадавших в парке “Гулливер” мирных жителей находятся в состоянии средней тяжести», — сообщили в оперативных службах.
Там добавили, что остальным жителям оказана помощь амбулаторно.
