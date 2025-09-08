Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области отразили ракетную атаку

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Последствия на земле, по его словам, уточняются.