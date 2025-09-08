В Ростовской области отразили ракетную атаку

«Над территорией Ростовской области силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена ракетная атака врага», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Силы ПВО успешно отразили ракетную атаку в Ростовской области, последствия на земле уточняются, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
