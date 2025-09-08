Ричмонд
ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке

МАКЕЕВКА (ДНР), 8 сен — РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке с помощью БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

ЧП произошло в Червоногвардейском районе города. Как передает корреспонденте РИА Новости, в результате прямого попадания дрона ВСУ в многоэтажный дом произошло возгорание минимум в восьми квартирах.

На данный момент пожар ликвидирован, движение в районе ЧП перекрыто.

