ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке

ЧП произошло в Червоногвардейском районе города. Как передает корреспонденте РИА Новости, в результате прямого попадания дрона ВСУ в многоэтажный дом произошло возгорание минимум в восьми квартирах.
На данный момент пожар ликвидирован, движение в районе ЧП перекрыто.
