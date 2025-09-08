Ричмонд
Что известно о вечерней атаке ВСУ на ДНР

Вечером 8 сентября украинские войска массово атаковали Донецк и Макеевку.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал главное о нападении к этому часу.

  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил о повреждении 18 домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов.
  • Взрывы, в частности, произошли в поселке Буденновском, Доля, Куйбышевском, Киевском, Ленинском районах Донецка, Красногвардейском районе Макеевки.
  • В результате атак минимум два человека погибли, еще 16 получили ранения.
  • В Макеевке ВСУ с помощью БПЛА атаковали многоэтажку, здание загорелось..
  • ВСУ провели комбинированную атаку при помощи ракет Storm Shadow и ударных БПЛА различных модификаций. Также использовались реактивные ракеты-дроны «Паляница».
  • По Донецку и Макеевке ВСУ выпустили как минимум 20 БПЛА, рассказали ТАСС в оперативных службах.
  • Советник главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что атаки ВСУ на ДНР в День освобождения Донбасса призваны запугать население.

