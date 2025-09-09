Группировка «Центр» поразила пехоту ВСУ на красноармейском направлении

В Минобороны отметили, что целями российских операторов становятся бронетехника, пехота и различное оборудование ВСУ, однако приоритетными являются дроны противника. «В качестве цели операторы выбирают бронетехнику, скопления живой силы и здания с находящимся внутри личным составом противника, а также оборудование и различные радиоуправляемые изделия для подвоза боеприпасов и имущества ВСУ. Особое внимание операторы уделяют находящимся в воздухе тяжелым гексакоптерам противника, которые уничтожаются в первоочередном порядке», — отметили в ведомстве.