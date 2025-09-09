Ричмонд
Группировка «Центр» поразила пехоту ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили ударными дронами пехоту, тяжелые гексакоптеры и средства подвоза имущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие расчетов FPV-дронов Алейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” нанесли точечные удары по выявленным местам дислокации личного состава противника, средствам подвоза имущества и тяжелым гексакоптерам ВСУ на подступах к Красноармейску», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что целями российских операторов становятся бронетехника, пехота и различное оборудование ВСУ, однако приоритетными являются дроны противника. «В качестве цели операторы выбирают бронетехнику, скопления живой силы и здания с находящимся внутри личным составом противника, а также оборудование и различные радиоуправляемые изделия для подвоза боеприпасов и имущества ВСУ. Особое внимание операторы уделяют находящимся в воздухе тяжелым гексакоптерам противника, которые уничтожаются в первоочередном порядке», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что работа операторов беспилотников группировки значительно снижает боеспособность подразделений противника и создает благоприятные условия для продвижения российских войск.