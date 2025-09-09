Ричмонд
Бойцы группировки «Запад» уничтожили орудия, укрепленные позиции и пехоту ВСУ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 4-й танковой дивизии группировки войск «Запад» уничтожили гаубицей «Мста-С» пункт запуска беспилотников, орудия и живую силу ВСУ в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчеты самоходных гаубиц “Мста-С” 275-го самоходно-артиллерийского полка 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз расчеты при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, точки взлета БПЛА, укрепленные позиции и живую силу подразделений ВСУ “, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что объективный контроль, полученный с беспилотников в режиме реального времени, позволил убедиться в ликвидации всех выявленных целей.

