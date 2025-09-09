«Как фашисты»: Сальдо рассказал о минировании ВСУ подвалов многоэтажек в Херсоне

«ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того, чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны», — высказался губернатор.