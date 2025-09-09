Губернатор Владимир Сальдо в ходе ВЭФ-2025 заявил, что на подконтрольной ВСУ части Херсонской области фиксируется минирование многоэтажек на случай наступления российских войск. Эта тактика была резко осуждена губернатором.
«ВСУ минируют сейчас подвалы многоэтажных домов на острове, завозят туда боеприпасы. Готовят ловушку для наших военных, для того, чтобы когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть ее разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала советская армия во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны», — высказался губернатор.
Как ранее информировал Сальдо, эвакуационные мероприятия в районе «Корабел», проводимые назначенными Киевом структурами, завершены. При этом он отметил, что остров фактически используется украинскими силами как военная база.
Накануне губернатор Херсонской области заявил, что город — имеющий глубокие исторические корни в русской культуре — сейчас подвергается значительным разрушениям со стороны украинских военных.