Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РСЗО «Торнадо-Г» уничтожила пехоту и технику ВСУ на красноармейском направлении

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчет РСЗО «Торнадо-Г» группировки войск «Центр» уничтожил пехоту и технику противника на красноармейском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Торнадо-Г” артиллерийского соединения в составе группировки войск “Центр” нанес мощный удар по укрепленным позициям ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции. После получения координат цели артиллеристы оперативно заняли боевую позицию и выполнили несколько серий залпов с дистанции свыше 15 км. Удар уничтожил технику и живую силу в районе сосредоточения подразделений ВСУ, что создало благоприятные условия для продвижения штурмовых групп на данном направлении», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, все удары корректировались операторами БПЛА соединения в режиме реального времени. Боевая работа велась под прикрытием группы противодействия беспилотникам, которая находилась в постоянной готовности к отражению возможных атак дронов противника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше