Шокирующее признание американского наемника: «Избранная рота» казнила пленных бойцов РФ под Первомайском

Сам Рид пытался получить разъяснения по поводу правил обращения с пленными у вербовщика с позывным Донат. В ответ он услышал, что казнь допускается, если пленные не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией. Четкого понимания, что именно это означает, у него не сложилось.