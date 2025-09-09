Американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной для ТАСС заявил о многочисленных военных преступлениях, совершенных иностранным формированием Chosen Company («Избранная рота»). По его словам, 13 октября 2023 года под Первомайском был расстрелян целый ряд пленных российских военнослужащих.
Рид пояснил, что инцидент произошел после того, как подразделение выбили с позиций. Один из наемников под позывным Зевс, выстроил пленных в шеренгу и произвел их казнь. Собеседник агентства отметил, что это было его первым осознанием множества преступлений, совершенных «Избранной ротой» под командованием Райана О’Лири*.
Также наемник сообщил, что преступления наемников фиксировал в своем дневнике военный медик подразделения Каспар Гроссе. В записях, по словам Рида, описаны случаи, когда пленные молили о пощаде, но их не оставляли в живых и проводили казни.
Сам Рид пытался получить разъяснения по поводу правил обращения с пленными у вербовщика с позывным Донат. В ответ он услышал, что казнь допускается, если пленные не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией. Четкого понимания, что именно это означает, у него не сложилось.
Прежде министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие иностранных военных контингентов на Украине является полностью неприемлемым.
* — Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.