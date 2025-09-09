Украинские формирования используют в городе Херсоне тактику немецких фашистов, минировавших дома перед своим отступлением, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его информации, ВСУ завозят боеприпасы и устанавливают взрывные устройства в подвалах многоэтажных домов в микрорайоне «Корабел» на Карантинном острове.
«Готовят ловушку для наших военных, для того, чтобы, когда мы освободим и эту часть Херсона, подвергнуть её разрушению. Так же делали фашисты, когда они оставляли города, которые освобождала Советская армия во время Великой Отечественной войны…» — сказал губернатор, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 18 августа координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с aif.ru сообщил, что киевский режим давно вывез из Херсона всех местных украинских чиновников. Владимир Сальдо, в свою очередь, рассказал, что в правобережной части Херсонской области, находящейся под контролем Украины, возведена вторая линия обороны со стороны ВСУ. При этом сам город Херсон имеет слабую защиту.