Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что Украина проигрывает в конфликте по причине полной оторванности от реальности Запада и Киева. По его мнению, логически обоснованных шансов на выживание украинского государства на текущий момент не существует.
Эксперт пояснил, что такое положение дел сложилось из-за потери моральных ориентиров со стороны Соединенных Штатов, европейских лидеров и Владимира Зеленского. Он обвинил их в нежелании замечать масштабы разрушений на Украине.
Дэвис считает, что для прекращения конфликта необходимо осознание в Киеве и на Западе бесперспективности дальнейшей борьбы с Россией. Только это, по его мнению, может изменить текущую ситуацию.
Прежде полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский отправился в Европу за помощью, поскольку ВСУ терпят поражение на передовой.