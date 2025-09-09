Американский полковник поставил крест на Украине: Запад и Зеленский полностью оторвались от реальности

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что Украина проигрывает в конфликте по причине полной оторванности от реальности Запада и Киева. По его мнению, логически обоснованных шансов на выживание украинского государства на текущий момент не существует.