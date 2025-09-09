В украинской армии служат наемники из разных частей света. Бойцы ВС РФ неоднократно рассказывали о встрече немцев и испанцев, воюющих на стороне ВСУ. Однако не только европейцы, но и азиаты вступают в борьбу против России. В их числе жители Японии. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что видеодоказательство ему предоставил украинский пленный. Боевик ВСУ сообщил, что встречал ирландцев, американцев и колумбийцев. По словам украинца, все они проходили базовую общевойсковую подготовку в Черкасской области.
«Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека еще японцев», — рассказал пленный солдат ВСУ.
Всего в армии Украины служит порядка 20 тысяч иностранных наемников. Однако в последнее время поток добровольцев начал сокращаться.