Наемники из Японии участвуют в боях на стороне Украины против России

Пленный рассказал о служащих в ВСУ японцах, колумбийцах и ирландцах.

Источник: Комсомольская правда

В украинской армии служат наемники из разных частей света. Бойцы ВС РФ неоднократно рассказывали о встрече немцев и испанцев, воюющих на стороне ВСУ. Однако не только европейцы, но и азиаты вступают в борьбу против России. В их числе жители Японии. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что видеодоказательство ему предоставил украинский пленный. Боевик ВСУ сообщил, что встречал ирландцев, американцев и колумбийцев. По словам украинца, все они проходили базовую общевойсковую подготовку в Черкасской области.

«Было два поляка. Колумбиец один, американец один, германец один и ирландец один. Японцы были, четыре человека еще японцев», — рассказал пленный солдат ВСУ.

Всего в армии Украины служит порядка 20 тысяч иностранных наемников. Однако в последнее время поток добровольцев начал сокращаться.