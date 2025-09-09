В украинской армии служат наемники из разных частей света. Бойцы ВС РФ неоднократно рассказывали о встрече немцев и испанцев, воюющих на стороне ВСУ. Однако не только европейцы, но и азиаты вступают в борьбу против России. В их числе жители Японии. Об этом рассказал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.