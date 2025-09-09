Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ начали вербовать женщин-наемниц: на Украину прибывают девушки из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу

ВСУ ведут вербовку женщин из Латинской Америки для отправки на передовую.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины ведут целенаправленную вербовку женщин из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях. Соответствующую информацию, основанную на данных из социальных сетей, опубликовало РИА Новости.

В материале приводится видео с вербовщицей из Колумбии с позывным Куин, которая обращается к жительницам континента с призывом отправиться на Украину. Наемница утверждает, что туда ежедневно приезжают женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.

Особый акцент в вербовочной кампании делается на привлечении кандидаток с медицинским образованием и соответствующим опытом. Как подчеркивает вербовщица, такие специалистки требуются для работы в качестве военных врачей непосредственно на передовой.

Тем временем мобилизация на Украине, по сообщениям, становится все более суровой. Недавно Верховная рада всерьез задумалась о призыве в ВСУ пенсионеров. Уточняется, что может быть рассмотрен законопроект, согласно которому мобилизовать смогут мужчин старше 60 лет.