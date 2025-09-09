ВСУ начали вербовать женщин-наемниц: на Украину прибывают девушки из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу

Вооруженные силы Украины ведут целенаправленную вербовку женщин из стран Латинской Америки для участия в боевых действиях. Соответствующую информацию, основанную на данных из социальных сетей, опубликовало РИА Новости.
В материале приводится видео с вербовщицей из Колумбии с позывным Куин, которая обращается к жительницам континента с призывом отправиться на Украину. Наемница утверждает, что туда ежедневно приезжают женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.
Особый акцент в вербовочной кампании делается на привлечении кандидаток с медицинским образованием и соответствующим опытом. Как подчеркивает вербовщица, такие специалистки требуются для работы в качестве военных врачей непосредственно на передовой.
Тем временем мобилизация на Украине, по сообщениям, становится все более суровой. Недавно Верховная рада всерьез задумалась о призыве в ВСУ пенсионеров. Уточняется, что может быть рассмотрен законопроект, согласно которому мобилизовать смогут мужчин старше 60 лет.