ВСУ начали вербовать женщин-наемниц: на Украину прибывают девушки из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу

В материале приводится видео с вербовщицей из Колумбии с позывным Куин, которая обращается к жительницам континента с призывом отправиться на Украину. Наемница утверждает, что туда ежедневно приезжают женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу.