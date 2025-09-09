Военный эксперт Марочко: Армия РФ выбила ВСУ из харьковского Глущенкова

В результате наступательных действий российских войск ВСУ оставили позиции в районе Глущенково. Согласно заявлению военного эксперта Андрей Марочко, украинские силы организованно отступили на вторую линию обороны.
«Часть украинских боевиков, не выдержав натиска российской армии, бежала с позиций в северо-западном направлении от села, остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова», — акцентировал эксперт в беседе с ТАСС.
По уточнению эксперта, российские войска в настоящее время ведут операции по зачистке окружающей местности.
Накануне KP.RU сообщал, что в ходе отступлений украинские подразделения занимают позиции в школах. Эти действия создают риски для гражданского населения, в том числе несовершеннолетних.