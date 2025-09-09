Военный эксперт Марочко: Армия РФ выбила ВСУ из харьковского Глущенкова

«Часть украинских боевиков, не выдержав натиска российской армии, бежала с позиций в северо-западном направлении от села, остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова», — акцентировал эксперт в беседе с ТАСС.