Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт Марочко: Армия РФ выбила ВСУ из харьковского Глущенкова

Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Глущенково Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

В результате наступательных действий российских войск ВСУ оставили позиции в районе Глущенково. Согласно заявлению военного эксперта Андрей Марочко, украинские силы организованно отступили на вторую линию обороны.

«Часть украинских боевиков, не выдержав натиска российской армии, бежала с позиций в северо-западном направлении от села, остатки украинское командование оттянуло на вторую оборонительную линию, расположенную на высотах западнее Глущенкова», — акцентировал эксперт в беседе с ТАСС.

По уточнению эксперта, российские войска в настоящее время ведут операции по зачистке окружающей местности.

Накануне KP.RU сообщал, что в ходе отступлений украинские подразделения занимают позиции в школах. Эти действия создают риски для гражданского населения, в том числе несовершеннолетних.