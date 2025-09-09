«Нам толком никто ничего не говорил»: мобилизованных украинцев отправили в бой без подготовки

«Мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание… Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят бросили», — поделился пленный.