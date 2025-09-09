Украинское командование отправило мобилизованных солдат в бой без подготовки. Их послали на задание в ДНР. Об этом рассказал пленный украинец Алексей Банников, пишет РИА Новости.
Военный заявил, что отправленным солдатам никто ничего не объяснил. Он отметил, что командование ВСУ рассказано о задаче поверхностно. Боевик сообщил, что его охватывала полная неизвестность.
«Мы отъехали из Новомихайловки назад в другое село. Тоже там частный дом и там остановились. Пробыли там неделю или две примерно. И меня отправили первый раз на первое задание… Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали. Как слепых котят бросили», — поделился пленный.
Как заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ минируют подвалы многоэтажных жилых домов. Они завозят боеприпасы и готовят ловушку для российских военных.